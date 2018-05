Titisee-Neustadt Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der Mann war gegen 15.30 Uhr in Richtung Feldberg unterwegs. Nach ersten Informationen krachte er beim Überholen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr Saig die Feuerwehr Titisee-Neustadt mit der Drehleiter. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B 317 war zeitweise voll gesperrt. Eine weitläufige Umleitung wurde eingerichtet.