Titisee-Neustadt Mit der Mülltonne geht es auf die Rennpiste

Titisee-Neustadt. Dass sie dabei den Nerv des Publikums treffen, zeigte sich beim fünften Dreckeimer-Rennen am Samstag und Sonntag am Fuß der Hochfirstschanze.

Mut gehört schon dazu, wenn man sich auf einen Mülleimer mit Rädern legt, um dann die Bergabfahrt an der Hochfirstschanze mit mehreren Kurven in Angriff zu nehmen. Gleich nach der Rampe kommt die "Banki-Corner" , hier gab und gibt es immer wieder kleinere Unfälle. Doch das DRK stand im Notfall parat. 29 Wagemutige sorgten für das spektakuläre Event, in die Männerdomäne wagten sich auch sechs Amazonen. Für Carmen Schoch auch Dornhan war es eine Premiere. Die 46-jährige Erzieherin mit Startnummer 26 ließ sich von ihren männlichen Mitstreitern des "Amazing Trashkiebel Racer-Teams" ordentlich anfeuern. "Die Strecke und das Rennen macht voll Bock", erklärt sie. Das Team Villinger bestand aus gleich vier Damen und dazu die Feuerwehrfrau Nena. Auch die Hornochsen, Gägs und das Team Wackinger kamen aus Titisee-Neustadt, um sich mit bis zu 50 Stundenkilometer im spektakulären Rennen zu messen.

Großer Spaßfaktor: Im Team der Hornochsen mit dabei war Joachim Häfker, der im Winter an der Hochfirstschanze als Generalsekretär beim Weltcuprennen auf sich aufmerksam macht. Er war von Anfang an mit dabei, als vor fünf Jahren das erste Dreckeimer-Rennen startet. "Das macht soviel Spaß, da muss man einfach mitmachen", so der Sieger vom vergangenen Jahr. Letztendlich steht bei den 29 Teilnehmern auch nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern ganz klar der Spaß. "Also just for Fun", lacht Häfker