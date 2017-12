Titisee-Neustadt Lose bringen Geld für Spielsachen

Möglich wird die bei den Erzieherinnen willkommene Spendenaktion durch das PS-Sparen. Der Sparkassenkunde bezahlt dabei monatlich fünf Euro. Davon werden vier gespart, und für einen Euro gibt es ein Los. Hermann betonte, dass die Erzieherinnen eine wichtige Aufgabe einnehmen und oft den Grundstein für einen späteren Beruf der Kinder legen.

Im Hochschwarzwald, besonders in Eisenbach, sind im Kindergarten Kunterbunt Plätze rar. "Dort ist mit 97 Kindergartenplätzen alles bis 2019 ausgebucht", erklärte Leiterin Nicole Frei. Dagegen gibt es in Lenzkirch und Breitnau noch freie Plätze. Den Erzieherinnen ist die Spendewillkommen, um auch Wünsche erfüllen zu können die das normale Budget überschreiten. Für den Kindergarten in Unadingen besorgte Kindergartenleiterin Carmen Weiler einen Kran, Steckspiele und Zaubertafeln.

Freuen durfte sich auch der Katholische Kindergarten in Hinterzarten mit Leiterin Gabriele Baier. Sie konnte mit der Spende zehn stabile Mobby Dick-Sitzbagger anschaffen. Der Kindergarten Wunderfitz in Lenzkirch setzt auf Motorik und schaffte sich ein Konstruktionsset und diverse Spiele an. Im Kindergarten Schwalbennest in Friedenweiler-Rötenbach, in dem es vor einiger Zeit gebrannt hat, besteht besonders großer Bedarf. Die Leiterin Diana Übele kaufte für ihre Kinder deshalb Bücher, Schattenspiele, Doppelwürfel und Bastelmaterial.