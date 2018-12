Breitnau. Nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet die Polizei als Ursache eines Lasterunfalls, der sich am Montag gegen 5 Uhr auf der B 31 in der Mantikkurve ereignet hat. Der Anhänger eines Richtung Freiburg fahrenden Lasters kippte nach rechts um. In der Folge kippte auch die Zugmaschine. Die Ladung landete zum großen Teil auf dem Grünstreifen. Die Polizei stellte die Vorbeifahrt an der Unfallstelle für den bergwärts und talwärts fahrenden Verkehr sicher. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Bergung der Ladung. Der Lastwagen hatte Belüftungsbauteile geladen. Die Feuerwehr Hinterzarten pumpte den Dieseltank ab. Der Schaden beträgt mindestens 100 000 Euro