Titisee-Neustadt. Unbekannte Kupferdiebe haben in der Wälderstadt zugeschlagen. In der vergangenen Woche wurden am Gebäude des Wasserwerkes Titisee-Neustadt an drei Hausecken die dort angebrachten etwa zwei Meter langen kupferne Fallrohre gestohlen. Der oder die Täter mussten hier zunächst in das umzäunte und abgeschlossene Gelände eindringen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Telefon 07651/9 33 60 entgegen.