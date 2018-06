Titisee-Neustadt Kirche wird zur Konzertkulisse

Gastsänger gesucht

Für den Kirchenchor Löffingen ist das "Chor im Chor"- Konzert nur einer der gesanglichen Höhepunkte. Schon am Sonntag, 1. Juli, werden die Sänger in der evangelischen Kirche im Rahmen der Ökumene um 10 Uhr den Gottesdienst mitgestalten. Am 2. September wird der Kirchenchor in der Kirche auf dem Feldberg auftreten und beim Patrozinium am 23. September werden die Sänger mit der Löffinger Messe den Festgottesdienst bereichern. Für alle Projekte werden Gastsänger gesucht. Proben sind abwechselnd Dienstag und Freitag um 20.15 Uhr in der Kaplanei.