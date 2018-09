Titisee-Neustadt Kapellen ziehen zur Seepromenade

"Das Opening erfolgt wieder mit einem Sternmarsch", verkündet Volker Haselbacher von der HTG. Die fünf Musikvereine, die Trachtenkapelle Göschweiler, der Musikverein Dittishausen, der Musikverein Rötenbach, der Musikverein Titisee-Jostal und der Musikverein Urach ziehen ab 11 Uhr an der Seestraße in Titisee musikalisch bis zur Bühne an der Seepromenade. Der Höhepunkt ist das gemeinsame Abschlusskonzert ab 12 Uhr auf der Seebühne beim Hotel Maritim. Durch die musikalische Eröffnung führt dieses Jahr SWR-Moderator Klaus Gülker.

Vom 16. September bis zum 21. Oktober bringen mehr als 50 Gruppen bei rund 20 Veranstaltungen ihre Leidenschaft zur Musik zum Ausdruck. Sie zeigen, dass Blasmusik nicht veraltet, verstaubt oder gar eintönig sein muss. "Die rund 2300 Musiker, darunter ein Drittel unter 18 Jahren, stehen für die breite Vielfalt der Blasmusik, die ein wichtiges Kulturgut ist", informiert der Vorsitzende des Blasmusikverbands, Micha Bächle. Volker Haselbacher, bei dem die Fäden für die Veranstaltung zusammenlaufen, ergänzt: "Dies zeigt sich auch bei den Veranstaltungsmottos wie ›Bier, Wein und Blasmusik‹, ›Blasmusik hoch zwei‹ oder ›Blasmusik trifft Orgelklänge‹".

Dass die Musiker aus der Region Hochschwarzwald auch sportlich gut drauf sind, zeigen sie bei der ersten Hochschwarzwälder Blasmusik Fußball-Meisterschaft, die am Samstag, 22. September, auf dem Sportplatz in Lenzkirch-Saig über die Bühne geht. Dort tauschen die Musiker ihre Instrumente gegen die Kick- und Sportschuhe, um sich beim Elfmeterturnier zu messen. Ein Team besteht aus jeweils fünf aktiven Musikern. Die Siegermannschaft erhält neben dem Wanderpokal auch eine Einladung in die Rothaus Brauerei. Ausgezeichnet wird das Team mit der größten Fangruppe und erhält 30 Liter Bier, für die originellste und sympathischste Fangruppe lockt ein Vesperkorb mit Schwarzwälder Spezialitäten.