Titisee-Neustadt Jugend zeigt Können

Titisee-Neustadt. Instrumentalschüler der Jugendmusikschule Hochschwarzwald, Xenia Stumpf mit der Violine, Loris Löffelholz mit der Flöte und Lisa Schreiber mit dem Saxofon, präsentieren sich am Montag, 15. Januar, ab 19 Uhr in der Sparkasse Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt mit einem Kammerkonzert. An dem Ort, an dem üblicherweise Geldgeschäfte getätigt werden, erklingen Werke von Bach, Händel, Brahms, Claude Debussy, Paul Creston, Paule Maurice, Jérôme Naulais und Dimitri Kabalewski.