Titisee-Neustadt Holifestival wird zum Musik - und Farbenrausch

Titisee-Neustadt - Zehn Stunden lang verwandelte sich die Hochfirstschanze in Neustadt in ein spektakuläres Farbenmeer mit gut gelaunten jungen Menschen, mit einem grandiosen Musikmix, mit fantastischen DJs, mit Superstimmung, die zur Megaparty wurde. Zum siebten Mal hatte Andreas Bächle von der gleichnamigen Eventfirma zum Holifestival eingeladen. Sicherlich hatte Andreas Bächle bei der bunt gemixten Line-Up auch wieder das richtige Händchen mit regionalen DJs und international bekannten Acts. Seit 2013 – als Andreas Bächle das Holifestival nach Neustadt holte – ist die große Bühne an der Hochfirstschanze auch eine Plattform für junge DJ-Talente, die sich hier vor großem Publikum beweisen können.