Titisee-Neustadt Forstamt besteht fort

Demnach bleibt neben dem Hauptsitz in Freiburg die Forst-Außenstelle des Landratsamtes in Titisee-Neustadt erhalten. Bisher waren es vier Standorte im Landkreis: Eine Zentrale im Landratsamt in Freiburg, und drei Forstbezirke in Kirchzarten, Staufen und Titisee-Neustadt.

Fokus liegt beim Privatwald

Landrätin Dorothea Störr-Ritter sieht mit der jetzigen Entscheidung die Interessenlage aller Waldbesitzer berücksichtigt und die Forstverwaltung im Landkreis stabil und leistungsfähig aufgestellt: "Mit Außenstellen im Hochschwarzwald und im Markgräflerland sind die unterschiedlichen Landschaftsräume gut abgebildet und unsere künftige Kreisforstverwaltung bleibt wald- und waldbesitzernah in der Fläche."