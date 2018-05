Titisee-Neustadt. Bei Schwärzenbach ist ein Auto auf einen Baum geprallt. Der Wagen fing Feuer. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Am Dienstag gegen 3.20 Uhr wurde der Polizei Freiburg ein Verkehrsunfall im Bereich Schwärzenbach gemeldet. Das Fahrzeug stehe in Flammen. Umgehend wurden über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst weitere Kräfte alarmiert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Auto die Kreisstraße K 4903 von Schollach in Richtung Schwärzenbach. "In einer Linkskurve kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Mit einem Baum kam es zur Frontalkollision. Hierbei fing das Fahrzeug Feuer und brannte komplett aus", informierte ein Polizeisprecher. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.