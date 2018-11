Titisee-Neustadt Fäkalienbeutel auf die Straße geworfen

Titisee-Neustadt / Friedenweiler. Ein bislang unbekannter Schmutzfink hat bei Titisee-Neustadt auf der Kreisstraße 4964, der sogenannten Kirchsteige, sowie der Kreisstraße 4965, im Bereich der Ausfahrt der Bundesstraße 31 bei Friedenweiler, Kunststoffbeutel, die mit flüssigem Gips und Fäkalien gefüllt waren, bereits am 25. und 26. Oktober auf die Fahrbahn geworfen. Die Beutel platzten auf. "Durch die schmiermittelähnliche Masse auf der Fahrbahnoberfläche entstand eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer", informierte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Straßenmeisterei Titisee-Neustadt musste die Fahrbahn aufwändig reinigen und erstattete nachträglich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt Strafanzeige. Personen, die durch diesen Eingriff gefährdet wurden oder Angaben machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 / 9 33 60 zu wenden.