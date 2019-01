Titisee-Neustadt. Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt konnten drei Einbrüche aus dem vergangenen Jahr aufklären. Dringend tatverdächtig ist ein 28-jähriger Mann, der aufgrund vorliegender Beschlüsse am 23. Januar im Gewerbegebiet Titisee-Neustadt durchsucht und bei dem Beweismaterial gefunden wurde. An einem der Tatorte konnte seine DNA-Spur gesichert werden. Ihm werden zwei Firmeneinbrüche in einer Hochschwarzwaldgemeinde am 29. und 30. Dezember und ein Einbruch in eine Werkstatt in Titisee-Neustadt im März des vergangenen Jahres vorgeworfen.