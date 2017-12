Titisee-Neustadt. Entspannt in die Geburt, das wünschen sich alle werdenden Eltern. Aus diesem Grund veranstaltet die Helios Klinik Titisee-Neustadt am Mittwoch, 13. Dezember, um 19 Uhr einen kostenfreien Informationsabend mit anschließender Kreißsaalbesichtigung. Joachim Steller, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie erfahrene Hebammen werden mit ihren Vorträgen und Informationen über Schwangerschaft, verschiedenen Geburtsmethoden, über den Umgang mit Neugeborenen sowie über Vor- und Nachsorge informieren. Dabei stehen die Aspekte Sicherheit und Individualität für die junge Familie im Vordergrund. Im Anschluss können der neu renovierte Kreißsaal, das Kinderzimmer und die Entbindungsstation besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der nächste Infoabend findet am 17. Januar