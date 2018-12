Titisee-Neustadt Englisches Theater thematisiert Cybermobbing

Hochschwarzwald (gb). Cybermobbing ist eine Thema, das zunimmt und häufig Kinder und Jugendliche betrifft. Am Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt wurde Cybermobbing durch das pädagogische "White Horse Theatres" thematisiert und für die Klassenstufen fünf bis zehn in Szene gesetzt.