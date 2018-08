Titisee-Neustadt Der Auftakt

Blasmusik ist für Jeden, für jedes Alter und jeden Geschmack – und genau dies wollen die 50 Musikgruppen bei den 20 Veranstaltungen vom 16. September bis zum 21. Oktober deutlich machen. Beim "5. Rothaus-Hochschwarzwälder-Blosmusik-Feschtival" zeigen die Musiker ihre Verbundenheit zur Kultur und stellen ihre Auftritte unter verschiedene Mottos: Geburtstage und Jubiläen, aber auch Musik an ungewöhnlichen Orten. Gemeinsam ist die Leidenschaft für die Blasmusik.

Blasmusik mit kulinarischen Genüssen verbinden oder sie in kulturelle Veranstaltungen einzubinden ist nicht neu. Dieses Konzept wird beim Forellenfest in Rötenbach, beim Herdepfelhock in Reiselfingen, Schlachtfest in Friedenweiler, beim Gauditreff in Rothaus oder beim Herbstfest und der Chilbig in Unadingen, Bachheim, Saig, Vöhrenbach-Urach, Schollach, Menzenschwand und Häusern praktiziert.

Das Festival ist aber auch eine Plattform für junge Musiker: Dies wird bei der Böhmischen Nacht in Todtnau und beim Auftritt der Jagdhornbläser Gruppe Hochschwarzwald deutlich. An eher ungewöhnlichen Orten sind die Konzerte auf dem Ausflugsdampfer am Schluchsee oder in freier Natur mit Ausblick auf die Todtnauer Berglandschaft oder dem Bergblasen in Menzenschwand. Musik mit der alemannischen Sprache verbinden Blasiwald und Verbandsblasmusikdirigent Gottfried Hummel, die zum Kirchenkonzert mit gleich vier Musikkapellen nach Hinterzarten einladen.

Einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen die Musiker nicht nur bei ihrem musikalischen Hobby, sondern auch bei ihrer sportlichen Freizeitbeschäftigung. Erstmals findet eine Blosmusik- Fußball-Meisterschaft statt, bei der Instrumentenspieler aus ganz Deutschland und den Nachbarländern eingeladen sind.

Ausgetragen wird diese Meisterschaft in Form eines spannenden Elfmeterturniers. Die Siegermannschaft erhält einen Wanderpokal sowie eine Einladung in die Rothaus Brauerei. Das Team mit der größten Fangruppe bekommt 30 Liter Bier, für die sympathischste Fangruppe gibt es einen Schwarzwälder Schinken, und die Mannschaft mit dem originellsten Outfit erhält einen Vesperkorb mit regionalen Spezialitäten. Die Anmeldung für das Turnier am 22. September in Saig läuft bereits unter hochschwarzwald.de/blosmusik.