Titisee-Neustadt Coronavirus: Badeparadies Schwarzwald schließt ab sofort bis April

Titisee-Neustadt - Das Badeparadies Schwarzwald schließt ab Montag voraussichtlich bis Mitte April seine Pforten: "In Anbetracht der aktuellen Situation und der damit verbundenen Gesamtentwicklung in Bezug auf die Pandemie durch das Coronavirus haben wir uns in Absprache mit den zuständigen Behörden und basierend auf der Verfügung der Stadt Titisee-Neustadt und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, zu einer Einstellung des Gästebetriebes ab Montag entschlossen", informiert Geschäftsführer Jochen Brugger.