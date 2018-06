Titisee-Neustadt. Eine aufmerksame Autofahrerin hat in Titisee-Neustadt verhindert, dass andere Verkehrsteilnehmer in eine gefährliche Falle fahren: Chaoten haben einen Kanaldeckel entfernt. Die Polizei deckte den Gulli wieder ab. Die Verkehrsteilnehmerin meldete am Samstag, kurz nach 10 Uhr, einen fehlenden Gullideckel in der Rudenberger Straße, auf Höhe der Einmündung Dennenbergstraße. Eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt, die sofort an den offenen Schacht fuhr, fand den Gullideckel schließlich in einer Hecke und setzte ihn wieder ein. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9 33 60 entgegen.