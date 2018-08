Titisee-Neustadt Blasmusik mit all ihren Facetten

Hochschwarzwald. Der stellvertretende Geschäftsführer der HTG Volker Haselbacher, der Präsident des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald Micha Bächle und die Badische Staatsbrauerei Rothaus haben sich für eine fünfwöchige Musikpräsentation im Hochschwarzwald entschieden. Dabei demonstriert die Blasmusik nicht nur ihre Fülle und Vielfalt, sondern auch enge Verbundenheit der Vereine mit der Hochschwarzwälder Kulturlandschaft.

Blasmusik ist für Jeden, für jedes Alter und jeden Geschmack – und genau dies wollen die 50 Musikgruppen bei den 20 Veranstaltungen vom 16. September bis zum 21. Oktober deutlich machen. Beim "5. Rothaus-Hochschwarzwälder-Blosmusik-Feschtival" zeigen die Musiker ihre Verbundenheit zur Kultur und stellen ihre Auftritte unter verschiedene Mottos: Geburtstage und Jubiläen, aber auch Musik an ungewöhnlichen Orten. Gemeinsam ist die Leidenschaft für die Blasmusik.

Blasmusik mit kulinarischen Genüssen verbinden oder sie in kulturelle Veranstaltungen einzubinden ist nicht neu. Dieses Konzept wird beim Forellenfest in Rötenbach, beim Herdepfelhock in Reiselfingen, Schlachtfest in Friedenweiler, beim Gauditreff in Rothaus oder beim Herbstfest und der Chilbig in Unadingen, Bachheim, Saig, Vöhrenbach-Urach, Schollach, Menzenschwand und Häusern praktiziert.