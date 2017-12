Titisee-Neustadt Betrunkenervon Auto erfasst und verletzt

Löffingen-Unadingen (sri). Nach Polizeiangaben war ein 25-jähriger Auslieferungsfahrer am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Dittishausen unterwegs. Trotz eingeschaltetem Fernlicht erkannte er einen in der Mitte der Fahrbahn liegenden, stark betrunkenen 20-jährigen Fußgänger zu spät und konnte auf Grund der winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er erfasste mit seinem Fahrzeug den am Boden liegenden Mann. Glücklicherweise geriet der 20-Jährige nicht unter den Kombi, sondern wurde etwa sieben Meter nach vorne geschoben, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Dabei zog sich der Fußgänger schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch DRK und Notarzt wurde er in eine Klinik gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der am Kombi entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, so die Polizei.