Titisee-Neustadt Betrunkener ist Führerschein los

Schluchsee. Passanten informierten am Samstagabend die Polizei, dass auf dem Seerundweg um den Schluchsee ein grauer BMW mit jungen Männern den gesperrten Weg befahre. Eine Polizeistreife fand die Gruppe schließlich am Ufer gegenüber von Schluchsee-Aha. Aufgrund der Beschreibung eines Zeugen konnte der 21-jährige Fahrer des Wagens identifiziert werden. Da bei diesem der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung bestand, wurde bei ihm in einer nahegelegenen Klinik eine Blutentnahme für das folgende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr durchgeführt. Seinen Führerschein musste der junge Mann vor Ort abgeben.