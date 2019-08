Titisee-Neustadt Autofahrer drängelt sich an Polizei vorbei

Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten am Dienstag um 16.36 Uhr die Kreuzung Titiseestraße/Ringstraße queren. Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet, die anderen Autofahrer stoppten und machten dem Einsatzfahrzeug Platz. Mit einer Ausnahme: Ein Mann fuhr zügig in die Kreuzung und legte sogar noch ein Ausweichmanöver hin, um an dem Einsatzfahrzeug vorbeizukommen.

Der Autofahrer wird angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 07651/93360.