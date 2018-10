Titisee-Neustadt Am Montag beginnt Ticketverkauf für Weltcupspringen

Training und Qualifikation der Herren ist am Freitag, die Damen sind am Samstag an der Reihe. Das Teamspringen der Herren wird am Samstag ab 16 Uhr sein. Das Einzelspringen der Damen ist für Sonntag 10 Uhr und für die Herren um 15.30 Uhr angesetzt. Für dieses Skispektakel erhofft sich der Veranstalter viele Zuschauer.