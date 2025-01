Titelanwärter kommt: KKK Haiterbach will nichts unversucht lassen

1 Der KKK Haiterbach verlässt sich am Sonntag auch wieder auf seine Fans. Foto: Andreas Reutter

Der KKK Haiterbach empfängt am Sonntag den Titelanwärter TV Langen.









Link kopiert



KKK Haiterbach – TV Langen (Sonntag, 16.30 Uhr). Im letzten Hinrundenspiel und zugleich ersten Spiel im Jahr 2025 empfängt der KKK Haiterbach in der 1. Basketball-Regionalliga den Meisterkandidaten und Traditionsverein aus Langen. Die Hessen waren schon in der Vorsaison bis zum Schluss in der Spitzengruppe und scheinen in diesem Jahr den Titel anzupeilen. Im letzten Spiel konnte der TV Langen Spitzenreiter Karlsruhe besiegen und will natürlich diesen Sieg in Haiterbach bestätigen.