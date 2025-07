Titel und Bestzeiten: Leichtathleten aus Schramberg und Oberndorf erfolgreich

Die Leichtathletikabteilung des VfB Stuttgart hatte im Schatten der MHP-Arena zu den Landesmeisterschaften Baden-Württembergs eingeladen. Auf Schramberger Seite war es Matteo Valenti (Jahrgang 2007) bereits Ende Juni gelungen, im badischen Langensteinbach den Landesmeistertitel im Speerwurf der U20 zu gewinnen, nun war es an den Athleten der U16 und den Aktiven, nachzuziehen.

Luisa Oehler (2011) startete in diesem Jahr bei ihren ersten Landesmeisterschaften, im Weitsprung, über 100 Meter und 80 Meter-Hürden hatte sie ein volles Programm vor sich. Beim Weitsprung schaffte sie es zunächst mit 4,71 Meter unter die besten acht Athletinnen des Landes, dank persönlicher Bestleitung von 4,86 Metern wurde sie am Ende Fünfte. Über 80 Meter Hürden verbesserte sie sich auf 13,78 Sekunden, im 100-Meter-Vorlauf (13,48 Sekunden/PB) fehlten nur zwei Hundertstel zum Endlauf.

Lesen Sie auch

Auf Platz zwei gesprungen

Im Speerwurf geht die Schramberger Erfolgsgeschichte weiter: Arthur Adolph (2010) erreichte mit dem 600-Gramm--Speer eine Distanz von 39,81 Meter und landete auf dem Bronzerang. Im Diskuswurf reichten 32,06 Meter für Platz sechs.

Nachdem er bei den Süddeutschen Meisterschaften die angestrebte 1,90-Meter-Marke knacken konnte, hatte Yannick Wegner (2003) es nun auf eine Podiumsplatzierung bei den „BaWüs“ abgesehen. Bei windigen Bedingungen überquerten vier Springer 1,85 Meter, danach lichtete sich das Feld.

Wegner legte mit einem souveränen ersten Sprung über die 1,89 Meter vorlegte, zwei Kontrahenten zogen nach. Am Ende holte sich der Schramberger Silber hinter Jeremias Ring (LG Staufen). Für den Hochspringer und seine Teamkollegen steht nun die Sommerpause an, um Anfang September auf dem Weilstetter Volksbank-Meeting erneut angreifen zu können.

Auch die Leichtathleten des TV Oberndorf warten in den vergangenen Wochen aktiv – und erfolgreich. Leni Hirt startete in Pliezhausen in die Freiluftsaison. Im 1000-Meter-Lauf kletterte sie mit 2:51,25 Minuten auf Platz eins der Deutschen Bestenliste.

In Karlsruhe lief sie die 800 Meter in 2:09,88 Minute und verbesserte ihre Bestleistung um über sechs Sekunden. Auch über die 1500 Meter lief sie in Pfungstadt eine neue Bestzeit (4:31,37 Minuten).

Gleich zwei Titel

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Langensteinach startete sie über 800 und 1500 Meter. Sie gewann beide Läufe und wurde damit zweifache Landesmeisterin. Die Süddeutschen Meisterschaften verpasste sie verletzungsbedingt, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Wattenscheidt ging sie daher mit Trainingsrückstand an den Start. Im Finale war sie 150 Meter vor dem Ziel noch in der Spitzengruppe, musste dann aber abreißen lassen. Mit 4:37 Minuten wurde sie Fünfte.

Yannick Wegner (rechts,SG Schramberg) wurde Vizemeister im Hochsprung. Foto: SG Schramberg

Auch Noel Louis Kretzschmar vom TV Oberndorf steigerte zuletzt seine Bestzeiten. Die 100 Meter lief er in Regensburg in 10,69 Sekunden, bei den DM erreichte mit 10,89 Sekunden den Zwischenlauf. Eine Überraschung gelang im über die doppelte Distanz (200 Meter). Mit neuer Bestzeit von 21,78 Sekunden gewann er seinen Vorlauf, im Endlauf wurde er Achter. Bei den Landesmeisterschaften der Aktiven wurde er über 100 und 200 Meter jeweils Fünfter.

Auch der TVO-Nachwuchs zeigte sich in guter Form. Über 80 Meter Hürden war Lara Schneider bei den Süddeutschen Schülermeisterschaften dabei. Auch bei den Württembergischen Meisterschaften in Stuttgart startete sie über die Hürden, nur eine Hundertstelsekunde fehlte Endlauf. Im Hochsprung belegte sie den fünfen Platz.

Schneider ist auch Kreismeisterin im Vierkampf, über 100 Meter und im Hochsprung. Weitere Kreismeistertitel holten (Dreikampf und 75 Meter), Alina Marquardt (Vierkampf), Jolien Emma (Kugelstoßen) und Elisa Wallum (Ballwurf).