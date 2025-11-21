Titel geht nach Donaueschingen: Bester Sportartikelverkäufer im Land

Tobias Mettler gewinnt den bundesweiten Wettbewerb. Auch Anna Rothweiler mischt vorne mit. Haben die beiden Intersport-Denzer-Verkäufer ein Erfolgsrezept?
Bunte Farben, unzählige Modelle und die Qual der Wahl sind eine häufige Kundenerfahrung in Sportgeschäften. Zwei freundliche Gesichter holen an diesem Tag die Kunden zwischen Skibrillen und Hantelgewichten im Intersport Denzer Donaueschingen ab. Tobias Mettler und Anna Rothweiler zählen zu den besten Sportartikelfachverkäufern Deutschlands: Sie haben sich für das Finale der 30 Top-Berater des Landes in Großwallstadt qualifiziert – und abgeräumt.