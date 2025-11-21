Titel geht nach Donaueschingen: Bester Sportartikelverkäufer im Land

Bunte Farben, unzählige Modelle und die Qual der Wahl sind eine häufige Kundenerfahrung in Sportgeschäften. Zwei freundliche Gesichter holen an diesem Tag die Kunden zwischen Skibrillen und Hantelgewichten im Intersport Denzer Donaueschingen ab. Tobias Mettler und Anna Rothweiler zählen zu den besten Sportartikelfachverkäufern Deutschlands: Sie haben sich für das Finale der 30 Top-Berater des Landes in Großwallstadt qualifiziert – und abgeräumt.

Knapp 1000 Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer beteiligten sich an der 40. Ausgabe des VDS-Supercups – dem größten Schulungs- und Verkaufswettbewerb im europäischen Sportfachhandel, ausgerichtet vom Verband Deutscher Sportfachhandel.

Der Weg in die Endrunde nach Großwallstadt führt über einen Multiple-Choice-Fragebogen, den alle angemeldeten Teilnehmer ab Mitte April digital oder in Papierform erhalten. Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Sportfachhändler an. Geschäftsführerin Katja Denzer-Werner unterstützt die Teilnahme ihrer Mitarbeiter am VDS-Supercup gerne.

Tobias Mettler liebt seinen Beruf. 2022 entschied sich der 33-Jährige für den Quereinstieg in den Sportfachhandel – zuvor war er Marktleiter bei Edeka gewesen, doch seine Leidenschaft gilt seit jeher dem Lauf- und Wintersport. „Warum nicht das Hobby zum Beruf machen?“, sagt er über seinen Wechsel. Seitdem nimmt er jährlich am VDS-Supercup teil, genauso wie seine 40-jährige Kollegin Anna Rothweiler. Sie arbeitet seit 24 Jahren bei Intersport Denzer, hat dort bereits ihre Ausbildung absolviert. 2025 erreichte sie bei dem Wettbewerb den achten Platz.

Simuliertes Verkaufsgespräch

Am ersten Tag des Wettbewerbs fand eine kompakte Schulung statt, am darauffolgenden Tag wurde das Fachwissen schriftlich geprüft, berichten die beiden. Am letzten Tag stand die Beratungsprüfung an: Hier wird ein Verkaufsgespräch simuliert. Jede Marke hat im Prüfungsraum einen eigenen Stand, an dem ihre Artikel präsentiert werden. Die Prüfungen erfolgen in Gruppen: neun Fachverkäufer, acht Stände. Die Stände werden zur Verkaufsfläche, an der die Teilnehmer versuchen, die Produkte an die jeweiligen Vertreter der Industriepartner zu verkaufen.

Beim Laufschuh-Stand läuft’s richtig gut

Das Verkaufen gehört für Mettler und Rothweiler zum Alltag, doch dieses Mal war die Nervosität spürbar größer. Mettler ging bei der Beratungsprüfung direkt zum Laufschuh-Stand, seinem Spezialgebiet. „Ich wusste, wenn ich dort zuerst bestehe, kann nichts mehr schiefgehen“, erzählt er. Die Taktik zahlte sich aus: Mettler gewann und freut sich über 1000 Euro Siegprämie sowie einen Pokal. Stolz und bereichert blicken beide auf das Erlebnis zurück. „Es ist eine besondere Schulung, die es so selten gibt“, bestätigen sie.

Direkter Austausch gefällt beiden gut

Vieles läuft inzwischen online – umso schöner war für sie der direkte Kontakt. Die Prüfer engagierten sich und bereicherten die Beratungsprüfungen mit humorvollen Szenarien. Für die Finalisten gab es von den Industriepartnern kleine Präsente. Das Miteinander, der Austausch beim gemeinsamen Essen und die Gespräche mit Kollegen aus dem Fachhandel wurden von beiden als besonders wertvoll beschrieben.

Beide fühlen sich nun deutlich sicherer im alltäglichen Verkauf und inspiriert, ihren stationären Handel gegenüber dem Onlinegeschäft zu positionieren. Kunden aufmerksam zuzuhören und individuell zu beraten – das fehle online oft. Während Tobias Mettler aufgrund seines Sieges beim Wettbewerb für die nächsten zwei Jahre pausieren muss, ist Anna Rothweiler 2026 erneut dabei.

