Die Wild Tigers und die Wild Cats des TSV Hochmössingen schnappen in Untergruppenbach zu. Auch die Wild Monkeys und die Wild Birds liefern ab..

Ein herausragendes Wochenende liegt hinter dem TSV Hochmössingen. Bei den Landesmeisterschaften im Turnergruppenwettstreit (TGW) und der Turnergruppenmeisterschaft (TGM) in Untergruppenbach gingen gleich vier Mannschaften des Vereins an den Start.

Den Auftakt machten die Wild Monkeys mit Emma Bantle, Laurina Holzer, Anna Fröhlich, Aurelia Frankl, Nika Weber, Celia Huß, Leni Bronner, Lorena Klein, Leana Huß, Carla Ruckaberle, Alena Klein und Samantha Schillinger, das jüngste Team am Wochenende, in der Altersklasse TGM Jugend 12-16 Jahre.

Besonders im Turnen zeigte das Team sein Können, der Boden wurde mit 9,3 von möglichen 10 Punkten bewertet. Mit guter Leistung verpassten sie den ersten Platz und dürfen sich nun Vizelandesmeister nennen.

Am Boden einfach Spitze

Ebenso am Boden zeigten die Wild Tigers mit Elisa Hezel, Sophie Hezel, Annica Link, Valeria Filatkin, Annica Schuler, Emily Wallum, Daniela Kieninger und Luana Hodic ihr Können.

Sie traten in der Altersklasse TGW Junioren 14-19 Jahre an. Beim Bodenturnen zahlte sich das intensive Training aus. Die Kampfrichterinnen und Kampfrichter vergaben beeindruckende 9,65 Punkte – fast die volle Punktzahl und die Grundlage für den Gesamtsieg. Am Ende des Wettkampf-Tages hieß es für die Wild Tigers: Landesmeister 2025!

In der Altersklasse TGW Erwachsene 18+ traten die Wild Birds mit Kim Jolie Krüger, Maya Günter, Nele Bantle, Tabea Gubler, Mila Holzer, Jana Wolfrum, Jessica Hauser, Alina Beschnitt und Isabell Tisaj und die Wild Cats mit Naomi Merz, Lara Harzer, Melina Sülzle, Alina Mayer, Milena Zündel, Jasmin Lehmann, Lena Hezel, Franca Selzer und Alessa Bauer an.

Kleine Unsicherheiten

Bei den Wild Birds verlief der Wettkampftag nicht nach Wunsch. Trotz engagierten Einsatzes wollte in Untergruppenbach nicht alles gelingen. Kleine Unsicherheiten kosteten wichtige Punkte, und so landete das Team am Ende auf dem fünften Platz.

Wild Cats haben alles im Griff

Die Wild Cats machten den Abschluss. In den Disziplinen Turnen, Tanzen und Werfen erzielten sie die Tageshöchstwertung. Mit dieser souveränen Vorstellung setzten sie sich klar gegen die Konkurrenz durch und holten mit zwei Punkten Abstand auf den zweiten Platz ebenfalls den Landesmeistertitel.

Die Turnerinnen und alle Trainerinnen sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.