26 Das 92-er-Team des VfB Stuttgart mit der Meisterschale. Foto: Baumann/Baumann

Es war der 16. Mai 1992, im Spiel des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen lief die 86. Minute – als Guido Buchwald den gesamten weiß-roten Anhang in Ekstase versetzte. Der damalige Spielführer des VfB traf per Kopf zum 2:1. Und weil zeitgleich Eintracht Frankfurt bei Hansa Rostock patzte, war es das Tor zum Titel. Der VfB Stuttgart lag punktgleich mit Borussia Dortmund, aber mit der besseren Tordifferenz auf Rang eins – und in Leverkusen begann die Party, die später in Stuttgart fortgesetzt wurde.

30 Jahre ist diese Meisterschaft des VfB Stuttgart nun her, an diesem Montag steht das Jubiläum an. Für uns Grund genug, ins Archiv zu schauen. Wer kennt noch alle Meisterhelden von 1992?

Klar, Guido Buchwald, Matthias Sammer oder Fritz Walter kommen jedem VfB-Fan mit Blick auf den damaligen Titelgewinn schnell in den Sinn. Aber wer gehörte noch zum Kader von Meistertrainer Christoph Daum („Wir haben bis zur Besinnungslosigkeit gefeiert“)? Wir haben die Liste in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Viel Spaß beim Durchklicken!