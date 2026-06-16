Titel bei French Open: Das erwarten Tennistrainer durch den Sieg Alexander Zverevs an der Basis

Der Erfolg des Deutschen ist erfreulich, doch an der südbadischen Basis wird kein neuer Tennis-Boom erwartet. Die Mitgliederentwicklung ist jedoch gut.
SÜDLICHE ORTENAU. Nach langen Anläufen und wiederholtem Scheitern setzte sich Alexander Zverev in Paris durch seinen Finalerfolg in Roland Garros erstmals die Krone eines Siegers im Kreise der Grand- Slam-Turniere auf. So erfreulich der Erfolg des Hamburgers auch ist – bedeutet das nun auch für den deutschen und den badischen Tennissport einen Schub? Die realistische Antwort dazu lautet: Von einer Wiederholung des Booms wie zu Glanzzeiten der deutschen Tennis-Größen Stefanie Graf (Brühl) und Boris Becker (Leimen) sollte niemand ausgehen. Doch wie steht es mit dem generellen Trend nach dem Erfolgserlebnis in Paris?