Tischtennisclub Sulgen: Spannender Wettkampf beim Kegelpokalturnier

1 In Abwesenheit des Vorsitzenden Waldemar Reswich übernahm Turnierleiter Erwin Moosmann die Siegerehrung und überreichte die Wanderpokale an Elena und Igor Deiwald. Foto: Tischtennisclub Sulgen Beim Kegelpokalturnier des Tischtennisclubs Sulgen sicherte sich Igor Deiwald Wanderpokal.







14 Vereinsmitglieder des Tischtennisclubs Sulgen trafen sich im Stammhaus 1888 zum Kegelpokalturnier. Pokalverteidiger Waldemar Lebsack war nicht da, dagegen wollte Petra Scholz ihren Pokalsieg von 2024 wiederholen. Sie erreichte mit 167 Holz bei 50 Schüben annähernd ihr letztjähriges Ergebnis, musste sich dann Elena Deiwald geschlagen geben, die mit 176 Holz den Turniersieg bei den Damen erringen konnte. Die weiteren Platzierungen bei den Damen waren Luzia Rothfuß auf dem dritten Platz (118) und Leonie Lang auf dem vierten Platz (88).