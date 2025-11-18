Tischtennisclub Sulgen: Spannender Wettkampf beim Kegelpokalturnier
In Abwesenheit des Vorsitzenden Waldemar Reswich übernahm Turnierleiter Erwin Moosmann die Siegerehrung und überreichte die Wanderpokale an Elena und Igor Deiwald. Foto: Tischtennisclub Sulgen

Beim Kegelpokalturnier des Tischtennisclubs Sulgen sicherte sich Igor Deiwald Wanderpokal.

14 Vereinsmitglieder des Tischtennisclubs Sulgen trafen sich im Stammhaus 1888 zum Kegelpokalturnier. Pokalverteidiger Waldemar Lebsack war nicht da, dagegen wollte Petra Scholz ihren Pokalsieg von 2024 wiederholen. Sie erreichte mit 167 Holz bei 50 Schüben annähernd ihr letztjähriges Ergebnis, musste sich dann Elena Deiwald geschlagen geben, die mit 176 Holz den Turniersieg bei den Damen erringen konnte. Die weiteren Platzierungen bei den Damen waren Luzia Rothfuß auf dem dritten Platz (118) und Leonie Lang auf dem vierten Platz (88).

 

Bei den Herren lag als erster Kegler Guido Seckinger mit 162 Holz in Führung, aber Alexej Kazakov und Igor Deiwald ließen als Schlusskegler keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen.

Verschiedene Sieger

Den Wanderpokal holte sich Igor Deiwald mit 192 Holz auch durch die Tagesbestleistung von 53 Holz beim Abräumen. Mit dem zweiten Platz musste sich Alexej Kazakov „In die Vollen“ zufriedengeben. Der erste Platz ging an Igor Deiwald (192), gefolgt von Alexej Kazakov auf dem zweiten Platz (186). Den dritten Platz belegte Guido Seckinger (162), der vierte Platz ging an Lilian-Felician Babaioana (157).

Auf den weiteren Plätzen landeten Alexander Rothfuß und Erwin Moosmann jeweils auf Platz fünf und sechs (142), Timo Rothfuß auf dem siebten Platz (135), Gerold Fleig und Claudiu-Nicolae Belu auf Platz acht und neun (131) sowie Samuel-Claudiu Mitroi auf dem zehnten Platz (125).

 