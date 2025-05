Aufschlag für das Jubiläum 25 plus fünf: Der Tischtennisclub Nußbach feiert mit Verspätung, aber dafür mit tollem Programm an drei Wochenenden. Auch Bundesligaprofis werden erwartet.

In diesem Monat feiert der Tischennisclub (TTC) Nußbach sein 30-jähriges Bestehen. Eigentlich war ein großes Fest schon vor fünf Jahren zum 25-Jahr-Jubiläum geplant, bedingt durch die Pandemie konnte aber keine Feier stattfinden.

Die Aktivitäten zu dieser Veranstaltung sind über drei Wochenenden geplant: Diesen Samstag,10. Mai, findet abends in der Turn- und Festhalle ein Festakt mit Ehrungen für geladene Gäste statt.

Eine Woche später, am Samstag, 17. Mai, startet das große Event zum Jubiläum. Es beginnt um 15 Uhr.

Dabei wird hochkarätiges Tischtennis mit spannenden Spielen geboten: Die erste Damenmannschaft der DJK Offenburg, die aktuell in der zweiten Bundesliga spielt, tritt gegen die in der Bezirksliga aktive Herrenmannschaft des TTC Nußbach an. Spannende Ballwechsel sind vorprogrammiert.

Hochkarätiger Sport

Danach folgt ein Showkampf der Offenburger Zweitliga-Damen – auch hier sind sicherlich spektakuläre Techniken an der Platte zu bestaunen. Und noch mehr: Die Zuschauer können selbst zum Schläger greifen, um sich in kurzen Spielen gegen die Bundesligaspielerinnen zu beweisen. Es folgt dann ein geselliger Ausklang.

Trainiert wird donnerstags in der Turn- und Festhalle. Und einmal im Jahr finden die Vereinsmeisterschaften statt. Foto: TTC Nußbach

Um besser planen zu können, bitten die Mitglieder des TTC Nußbach, für diesen Nachmittag Tickets zu kaufen. Vorverkaufsstellen sind das Textilhaus Burger in Schonach und die Allianz Generalvertretung Sieber in St. Georgen. Auch unter events.vereinsticket.de/ttcnussbach gibt es Karten.

24. Mai: Jedermannturnier

Das beliebte Jedermannturnier des TTC startet am Samstag, 24. Mai, um 11 Uhr in der Turn- und Festhalle. Tischtennis-Interessierte und Hobbyspieler messen sich in Zweier-Mannschaften. Anmelden können sich Vereine, Gruppen und Privatpersonen. Voraussetzung ist, dass kein Teilnehmer im vergangenen Jahr aktiv in einer Tischtennis-Mannschaft gespielt hat. Anmeldungen werden bis 23. Mai unter E-Mail ttcnussbach1995@gmail.com entgegengenommen. Preise sind vorbereitet.

Immer am Ball

Verschiebung

Diesen Monat feiert der Tischtennisclub Nußbach Jubiläum: 25 plus fünf Jahre. Wie hieraus zu ersehen ist, war dieses Fest schon vor fünf Jahren geplant, alles war durchorganisiert, und im allerletzten Moment mussten die Mitglieder, nach einigen Wochen Bangen und Hoffen, bedingt durch die 2020 beginnende Pandemie, alles absagen. Der erste Gedanke war, das Ganze um ein Jahr zu verschieben, doch die Situation änderte sich nicht.

Historie

Im Februar 1995 fand im heimischen Gasthaus Krone die Gründungsversammlung statt. Schon in den 1960er-Jahren gab es in Nußbach einen Tischtennisclub. Die sportlichen Leistungen der Mitglieder sorgten damals schon für beachtliche Erfolge, wie aus der Chronik zu entnehmen ist. Doch nach einigen Jahren fehlte es an aktiven Spielern, was zur Auflösung des Vereins führte. Dann, 25 Jahre später, war es wieder soweit: Mit einer Herrenmannschaft konnte das erste Vereinsjahr in Angriff genommen werden. Schon ein Jahr später konnten zusätzlich eine zweite Herren- und eine Schülermannschaft gemeldet werden. Von 2006 bis 2010 ergänzte auch eine Mädchen- beziehungsweise eine Damenmannschaft erfolgreich den Verein. Sportlich ging es in den kommenden Jahren aufwärts, im Spieljahr 2010/2011 konnte der Verein vier Herrenmannschaften stellen. Veränderungen in den folgenden Jahren forderten ihren Tribut, berufsbedingt verließen einige Spieler den TTC. Doch der Zusammenhalt war da, es ging weiter, auch die Corona-Krise wurde überwunden.

Aktuelles

Die erste Mannschaft tritt im kommenden Jahr wieder in der Bezirksliga Hochschwarzwald an, die zweite Mannschaft spielt in der Kreisklasse A. Die Jugendmannschaft wird in der Bezirksliga U 19 spielen. Auch in der Dorfgemeinschaft ist der TTC aktiv: So sind unter anderem beim Weihnachtsmarkt die Striwwli am TTC-Stand stets sehr gefragt. Um immer am Ball zu bleiben, sind jederzeit neue Mitspieler willkommen. Donnerstags wird in der Turn- und Festhalle Nußbach trainiert: Ab 15.30 Uhr ist die Mutter-Kind-Gruppe an der Reihe, ab 17 Uhr die Tischtennisanfänger ab fünf Jahren. Das Schüler- und Jugendtraining beginnt um 18 Uhr. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr zum Training.