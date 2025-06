Der Tischtennisclub Mühringen feierte in der Turnhalle in Mühringen einen nicht alltäglichen Geburtstag – ein halbes Jahrhundert wurde er alt. Die Feier begann mit einem Sektempfang. Achim Fischer übernahm die Begrüßung und hatte aus der Historie allerhand zu berichten.

Am 28. März 1975 wurde der Verein mit 25 Mitgliedern gegründet. Die halbe Mühringer Jugend hatte damals mitgemacht. Nur vier Platten in einer kleinen Halle hatte man zur Verfügung. Es musste eine Wartezeit von bis 30 bis 40 Minuten in Kauf genommen werden, bis man an der Platte einen Platz bekam.

Auch in Garagen und Heuschobern wurden Platten aufgestellt, damit die Jugend trainieren konnte. 1979 wurde Stefan Albrecht erster Bezirksmeister.

Bei Fahrten nach Frankreich wurde dort mit dem deutschen Bundestrainer Charles Rösch trainiert. Damit begann der Aufstieg des TTC Mühringen. Erste Jugendmannschaften, Herrenmannschaften und Damenmannschaften wurden gegründet.

Achim Fischer erzählt bei seiner Begrüßung von besonderen Momenten im Verein. Foto: Jürgen Baiker

In den Jahren von 1983 bis 1985 ging es um die Erweiterung der Turnhalle. 1998 wurde das TTC-Heim ausgebaut.

2013 war ein sehr erfolgreiches Jahr, denn die Herren I, II und III. sowie die Damen II und die Jugend I, II, III stiegen als Meister in ihren Klassen auf. Und es ging weiter mit erfolg-reichen Spielen. Dank Fleiß und Training spielen die einzelnen Mannschaften heute in den oberen Verbandsklassen.

Zwangspause wegen Fußballspiel des VfBs

Achim Fischer hatte auch noch einige Anekdoten parat. Nach der doch umfangreichen Begrüßung hieß es Essen fassen bei einem Food-Truck, der Pizzas servierte.

Der Zauberer Andreas Galsterer war im Programm als Highlight vorgesehen. Foto: Jürgen Baiker

Danach war mit dem Zauberer Andreas Galsterer aus Dommelsberg ein Highlight vorgesehen.

Dann hieß es, wegen des Fußballspiels VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld eine „Zwangspause“ zu machen. Nach dem Spiel besuchte Andreas Galsterer die Tische um die Gäste vor Ort mit seinen kleinen Zauberkunststücken zu erfreuen.

Bei einem Quiz und einer Tombola konnten die Gäste Preise gewinnen.