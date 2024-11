Tischtennis-Verbandsliga: Beide Teams aus dem Kreis Calw verlieren

1 Len Müller unterlag mit dem TV Calmbach. Foto: Holzapfel

Für den TTC Ottenbronn und den TV Calmbach setzt es Niederlagen in der Tischtennis-Verbandsliga – unter anderem gegen einen Olympia-Teilnehmer.









Die Schwarzwald-Vertreter in der Tischtennis-Verbandsliga konnten zuletzt ihr Punktekonto nicht aufbessern. Der TTC Ottenbronn (4:4 Punkte) musste sich in eigener Halle dem Titelfavoriten aus Altshausen mit 5:9 geschlagen geben. Der hat mit dem ehemaligen Olympia-Teilnehmer und mehrfachen EM-Medaillengewinner Dimitrij Mazunov (inzwischen 53 Jahre alt) einen echten Kracher in seinen Reihen.