Tischtennis- und Tennisclub Nonnenweier ist zufrieden: So viele Teilnehmer wie noch nie beim Dreikönigsturnier

1 Spannende Begegnungen gab es beim Dreikönigsturnier des TTC Nonnenweier. Foto: Verein

Der Tischtennis- und Tennisclub Nonnenweier (TTC) konnte bei seinem Dreikönigsturnier in der Burkhard-Michael-Halle eine zum Teil rekordverdächtige Resonanz bilanzieren.









Der Tischtennis- und Tennisclub Nonnenweier konnte bei seinem Dreikönigsturnier, das seit vielen Jahren die Auftaktveranstaltung des Jahres bildet, in der Burkhard-Michael-Halle eine zum Teil rekordverdächtige Resonanz bilanzieren. Neben 20 Startern im Bereich der aktiven Damen und Herren meldeten sich auch 45 Teilnehmer im Hobbybereich ab. „Das war eine Rekordquote, mehr als doppelt so viele Hobbyspielende wie 2024. Vor allem an Hobbydamen waren wir diesmal reichlich besucht, das ist keine Selbstverständlichkeit“, drückte Holger Brandt (Vorstand Tischtennis) seine Zufriedenheit angesichts der hohen Frequentierung der Veranstaltung aus. Das Aktivenfeld wurde krankheitsbedingt etwas ausgedünnt.