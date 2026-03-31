Tischtennis: TV Calmbach gewinnt Derby gegen TTC Ottenbronn

Mit einem klaren 9:2 besiegt der TV Calmbach in der Landesliga den TTC Ottenbronn.
Im Schwarzwald-Derby der Tischtennis-Verbandsliga spielte der TV Calmbach gegen Schlusslicht TTC Ottenbronn seine Heimstärke aus. Auch wenn nur zwei Partien deutlich in drei Sätzen gewonnen wurden (durch Christof Müller und Daniel Metzler), geriet der 9:2-Erfolg doch nie in Gefahr. Für Ottenbronner Ergebniskosmetik sorgten Julian Haußer und das Doppel Michael Holzhausen/Xaver Sautner. Während die Ottenbronner schon seit längerem für die Landesliga planen, hat der TV Calmbach im Abstiegskampf noch alle Optionen.