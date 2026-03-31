Tischtennis: TV Calmbach gewinnt Derby gegen TTC Ottenbronn

In der spannenden Landesklasse, die Woche für Woche mit neuen Tabellenkonstellationen aufwartet, verteidigte der CVJM Grüntal die Tabellenführung mit einem 9:5-Erfolg über die Spvgg Weil der Stadt. Der TTC Mühringen II wahrte mit einem 9:3-Erfolg über den TV Calmbach II seine noch minimalen Chancen auf den Klassenerhalt. Die Gäste konnten nur durch Mo Müller und Sebastian Buck dagegenhalten, beim TTC punktete Hannah Sauter am eifrigsten. Schlusslicht TTG Unterreichenbach/Dennjächt war ohne Spitzenspieler Patrick Christiansen beim TTV Gärtringen II chancenlos, nur Markus Treiber und Johannes Simon Baumeister punkteten beim 2:9.