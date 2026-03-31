Tischtennis: TV Calmbach gewinnt Derby gegen TTC Ottenbronn
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Große Freude beim TV Calmbach Foto: Knöller

Mit einem klaren 9:2 besiegt der TV Calmbach in der Landesliga den TTC Ottenbronn.

Im Schwarzwald-Derby der Tischtennis-Verbandsliga spielte der TV Calmbach gegen Schlusslicht TTC Ottenbronn seine Heimstärke aus. Auch wenn nur zwei Partien deutlich in drei Sätzen gewonnen wurden (durch Christof Müller und Daniel Metzler), geriet der 9:2-Erfolg doch nie in Gefahr. Für Ottenbronner Ergebniskosmetik sorgten Julian Haußer und das Doppel Michael Holzhausen/Xaver Sautner. Während die Ottenbronner schon seit längerem für die Landesliga planen, hat der TV Calmbach im Abstiegskampf noch alle Optionen.

 

In der spannenden Landesklasse, die Woche für Woche mit neuen Tabellenkonstellationen aufwartet, verteidigte der CVJM Grüntal die Tabellenführung mit einem 9:5-Erfolg über die Spvgg Weil der Stadt. Der TTC Mühringen II wahrte mit einem 9:3-Erfolg über den TV Calmbach II seine noch minimalen Chancen auf den Klassenerhalt. Die Gäste konnten nur durch Mo Müller und Sebastian Buck dagegenhalten, beim TTC punktete Hannah Sauter am eifrigsten. Schlusslicht TTG Unterreichenbach/Dennjächt war ohne Spitzenspieler Patrick Christiansen beim TTV Gärtringen II chancenlos, nur Markus Treiber und Johannes Simon Baumeister punkteten beim 2:9.

 