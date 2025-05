Tischtennis: TTC verpasst den Aufstieg nur knapp

Die erste Herrenmannschaft des TTC Tailfingen-Margrethausen verfehlte ihr großes Ziel – den Aufstieg in die Landesklasse – denkbar knapp. Nach einer starken Vorrunde mit 18:2-Punkten führte das Team die Bezirksliga Donau vor dem TSV Laupheim II an. In der Rückrunde verhinderten krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle weitere Punktgewinne, so dass es am letzten Spieltag in Laupheim zum direkten Duell um die Meisterschaft kam. Trotz einer 8:5-Führung, gelang der entscheidende neunte Punkt nicht – das Spiel endete 8:8. Damit holte Laupheim die Meisterschaft, während der TTC in die Relegation musste.

Klare Niederlage im Aufstiegsfinale

Dort besiegte der TTC den SV Scheidegg (Vizemeister Bezirk Allgäu-Bodensee) klar mit 9:4. Im Aufstiegsspiel gegen den SV Bergatreute, Vertreter der Landesklasse, geriet das Team früh mit 0:3 in Rückstand und verlor deutlich mit 1:9. Den einzigen Punkt holte Frank Keppner, der eine starke Saison spielte – seine Bilanz lautete 10:1.

Zweite muss runter; Dritte auf Rang drei

Auch die zweite Herrenmannschaft spielte in der Bezirksliga Donau und zeigte auch über weite Strecken ansprechende Leistungen. Dennoch reichte es in der Abschlusstabelle nur zu Rang acht – in einer Liga mit elf Teams ist das gleichbedeutend mit dem Abstieg. Noch besteht aber Hoffnung auf den Verbleib in der Bezirksliga durch ein eventuelles Nachrücken, etwa bei Rückzügen anderer Vereine. Die dritte Mannschaft hat sich in der Bezirksklasse behauptet und belegte am Ende einen sicheren siebten Rang. Die vierte Mannschaft schloss die Saison in der Kreisliga B erfolgreich auf dem dritten Platz ab.

Auch die U19 muss absteigen

Die Jugendmannschaft U19 hatte in dieser Saison in der Bezirksklasse häufig knapp das Nachsehen und landete auf dem siebten Tabellenplatz, was den Abstieg bedeutet. Dennoch gab es positive individuelle Leistungen: Marius Merz hatte im vorderen Paarkreuz wieder eine sehr gute Bilanz von 11:4. Timo Diebold kann mit 10:8 auch eine positive Bilanz vorweisen. Hannah Diebold hatte eine Bilanz von 5:7; steht dem TTC nächste Runde aber nicht mehr zur Verfügung.