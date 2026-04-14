Tischtennis: TTC schreibt Geschichte

Mit Rang drei in der Landesklasse schaffen die Sulgener Tischtennis-Herren die beste Platzierung der Vereinshistorie.
LANDESKLASSE TTC Grosselfingen – TTC Sulgen 8:8. Zum letzten Saisonspiel trat die erste Mannschaft des TTC Sulgen in Grosselfingen an. Der Klassenerhalt war bereits gesichert, sodass das Team t befreit aufspielen konnte. Die Doppel starteten ungewohnt mit einem Rückstand. Nur das Duo Iurchenko/Pasc fuhr einen knappen Sieg ein. In den Einzeln zeigte das vordere Paarkreuz seine Stärke. Daniel Reswich kämpfte sich nach 0:2-Rückstand gegen Jona Lauer noch zum knappen Sieg, während Gennadii Iurchenko mit 3:1 gegen Robert Heine gewann. In der Mitte setzte sich Waldemar Reswich gegen Simon Hackenberg durch, und Francisc Pasc gewann gegen Dominik Schnell.