Tischtennis: TTC schreibt Geschichte

Mit Rang drei in der Landesklasse schaffen die Sulgener Tischtennis-Herren die beste Platzierung der Vereinshistorie.

LANDESKLASSE TTC Grosselfingen – TTC Sulgen 8:8. Zum letzten Saisonspiel trat die erste Mannschaft des TTC Sulgen in Grosselfingen an. Der Klassenerhalt war bereits gesichert, sodass das Team t befreit aufspielen konnte. Die Doppel starteten ungewohnt mit einem Rückstand. Nur das Duo Iurchenko/Pasc fuhr einen knappen Sieg ein. In den Einzeln zeigte das vordere Paarkreuz seine Stärke. Daniel Reswich kämpfte sich nach 0:2-Rückstand gegen Jona Lauer noch zum knappen Sieg, während Gennadii Iurchenko mit 3:1 gegen Robert Heine gewann. In der Mitte setzte sich Waldemar Reswich gegen Simon Hackenberg durch, und Francisc Pasc gewann gegen Dominik Schnell.

Im hinteren Paarkreuz musste Sulgen Rückschläge hinnehmen: Uwe Winter unterlag Jürgen Dehner, und auch Axel Kaiser verlor gegen Keisuke Nishida. Mit 5:4 für Sulgen ging es in die zweite Runde. Dort lieferte sich Gennadii Iurchenko ein spannendes Duell mit Lauer, das er im fünften Satz für sich entschied. Daniel Reswich gewann gegen Robert Heine. In der Mitte wurden die Punkte geteilt: Francisc Pasc verlor gegen Hackenberg während Waldemar Reswich gegen Schnell gewann.

Im hinteren Paarkreuz gingen beide Spiele verloren, so dass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Dort unterlagen Iurchenko/Pasc . Mit dem 8:8 beendet der TTC die Saison auf einem starken dritten Tabellenplatz, die beste Platzierung in der Vereinshistorie seit 1954.

BEZIRKSKLASSE TTV Zimmern – TTC Sulgen II 8:8. Die spannende Partie endete 8:8. Dieser Punkt kann im Abstiegskampf für Sulgen Gold wert sein, da mit einem Sieg aus den letzten beiden Spielen die Bezirksklasse gehalten wird.