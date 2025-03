Für die Nusplinger Landesliga-Herren gibt es in Gärtringen nichts zu holen. Das Frauenteam der Bärataler verbucht in der Landesklasse einen Sieg und eine Niederlage.

Schwere Aufgaben hatten die Mannschaften des TSV Nusplingen zu bewältigen.

Landesliga Herren

TTV Gärtringen – TSV Nusplingen 9:3. Beim Tabellenführer in Gärtringen kamen die Nusplinger Herren nicht über eine 3:9-Niederlage heraus. Nach den Eingangsdoppeln stand es hierbei 2:1 für die Gastgeber, nach den Spielen im vorderen Paarkreuz war der Stand mit 3:2 weiterhin eng. Jedoch zeigte sich ab diesem Punkt des Spiels die absolute Überlegenheit der Gastgeber. Einzig ein Einzel gewann der TSV noch. Das nächste Spiel bestreitet Nusplingen am 5.April gegen Rottenburg, in dem es für die Bärataler – wie schon in Gärtringen – schwer wird, zu Punkten zu kommen.

Landesklasse Damen

TSV Eningen – TSV Nusplingen 8:3; TSV Steinhilben – TSV Nusplingen 0:8. Die Nusplinger Damen konnten am Freitag beim Tabellenführer aus Eningen keine Punkte holen, weshalb die Meisterschaft für die Eningerinnen nun so gut wie gesichert ist. Jedoch fertigten die Bäratalerinnen am nächsten Tag Steinhilben beim Auswärtsspiel souverän mit 8:0 ab, so dass die Nusplingerinnen den zweiten Platz der Tabelle so gut wie in der Tasche haben.

Bezirksklasse Herren

TSV Nusplingen IV – TT Heuberg 2:9. Gegen die TT Heuberg hatte die vierte Garde des TSV Nusplingen keine Chance auf einen Punktgewinn. Die Gäste waren über das ganze Spiel hinweg überlegen. Nusplingen entschied nur ein Doppel und ein Spiel aus dem mittleren Paarkreuz zu seinen Gunsten.

Kreisliga A1

SV Rosenfeld – TSV Hochmössingen II 9:5; SV Rosenfeld – TTSB Aistaig 7:9. Gegen den TSV Hochmössingen II sammelten die Rosenfelder Herren bei ihrem Doppelspieltag die erwarteten Punkte.

Gegen den direkten Konkurrenten aus Aistaig mussten die Gastgeber jedoch eine knappe Niederlage hinnehmen. Nun wird es für Rosenfeld sehr schwer werden, noch auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vorzurücken.

Kreisliga A2

TTC Wurmlingen – TSV Endingen 9:7. Die Kreisstädter zeigten in Wurmlingen eine sehr gute Leistung und schrammten nur knapp an einer Überraschung vorbei. Ausschlaggebend war schlussendlich, dass der TSV nur eins der vier Doppel gewann. Der Abstand zu einem Abstiegsrang beträgt drei Punkte.

Kreisliga B2

TG Schömberg II – TTC Tuttlingen II 1:9. Eine deutliche Niederlage kassierte die TG Schömberg gegen den Tabellenführer aus Tuttlingen. Nach diesem Spiel ist Tuttlingen nun sicher Meister der Kreisliga B2.

Kreisliga B3

SV Rosenfeld III – TTC Sulgen III 8:8. Im Topspiel der Kreisliga B3 trennten sich der SV Rosenfeld III und der TTC Sulgen III mit einem 8:8-Unentschieden. Im Rennen um den zweiten Tabellenplatz bleibt es somit weiterhin bis zum Saisonende spannend.