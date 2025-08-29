Tischtennis: So ist die Lage bei den Schwarzwald-Teams vor Saisonstart

1 Christian Metzler ist Teamkapitän des TV Calmbach. Foto: Holzapfel Die Teams des Tischtennisbezirks Schwarzwald starten in die neue Saison. In der Verbandsliga bleiben will der TTC Ottenbronn. Den TV Calmbach schmerzt ein Abgang.







Link kopiert



Auf den Plätzen drei und fünf schlossen die beiden Schwarzwald-Vertreter TTC Ottenbronn und TV Calmbach die vergangene Saison in der Tischtennis-Verbandsliga ab. Mit diesen Platzierungen wäre man auch jetzt hochzufrieden, sagen die Vereinsvertreter unisono. „Unser Ziel ist es, irgendwie die Liga zu halten“, meint der Ottenbronner Kapitän Michael Holzhausen und nimmt auf die Personalsituation Bezug: „Michael Jäger, Georgios Makris und Michael Krumtünger stehen zwar in der Aufstellung, werden aber aus unterschiedlichen Gründen sehr wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen.“ Zudem werde Jannis Kappler aufgrund eines Auslandssemesters erst wieder ab Mitte der Rückrunde dabei sein. „Da wir im Verein grundsätzlich Planungssicherheit haben wollen, haben wir uns für einen größeren Kader in der ersten Mannschaft entschieden, weshalb wir die zweite Mannschaft in die Bezirksliga zurückzogen“, so Holzhausen. Sowohl der TV Calmbach (gegen den SSV Reutlingen) als auch der TTC Ottenbronn (gegen den TTC Ergenzingen) starten am 21. September mit Heimspielen in die Saison.