Tischtennis: So ist die Lage bei den Schwarzwald-Teams vor Saisonstart
Christian Metzler ist Teamkapitän des TV Calmbach. Foto: Holzapfel

Die Teams des Tischtennisbezirks Schwarzwald starten in die neue Saison. In der Verbandsliga bleiben will der TTC Ottenbronn. Den TV Calmbach schmerzt ein Abgang.

Auf den Plätzen drei und fünf schlossen die beiden Schwarzwald-Vertreter TTC Ottenbronn und TV Calmbach die vergangene Saison in der Tischtennis-Verbandsliga ab. Mit diesen Platzierungen wäre man auch jetzt hochzufrieden, sagen die Vereinsvertreter unisono. „Unser Ziel ist es, irgendwie die Liga zu halten“, meint der Ottenbronner Kapitän Michael Holzhausen und nimmt auf die Personalsituation Bezug: „Michael Jäger, Georgios Makris und Michael Krumtünger stehen zwar in der Aufstellung, werden aber aus unterschiedlichen Gründen sehr wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen.“ Zudem werde Jannis Kappler aufgrund eines Auslandssemesters erst wieder ab Mitte der Rückrunde dabei sein. „Da wir im Verein grundsätzlich Planungssicherheit haben wollen, haben wir uns für einen größeren Kader in der ersten Mannschaft entschieden, weshalb wir die zweite Mannschaft in die Bezirksliga zurückzogen“, so Holzhausen. Sowohl der TV Calmbach (gegen den SSV Reutlingen) als auch der TTC Ottenbronn (gegen den TTC Ergenzingen) starten am 21. September mit Heimspielen in die Saison.

 

Ralf Neumaier ist zurück

„Der Weggang unseres großen Talents Len Müller zu Oberligist Bietigheim-Bissingen reißt bei uns natürlich eine Lücke“, sagt der Calmbacher Teamkapitän Christian Metzler, „wir versuchen aber dennoch, den Abstieg zu verhindern.“ Nach diversen Intermezzi ab 2018 in Rastatt, Oftersheim, Ottenau, Colgenstein-Heidesheim und Söllingen fand Ralf Neumaier (54) nun wieder den Weg zurück ins Enztal, wo er bereits von 2016 bis 2018 spielte. Ihm zur Seite stehen weiterhin die Brüder Daniel und Christian Metzler, Christof Müller, Armin Bacher und Craig Gascoyne.

TT Altburg unverändert

Getreu dem Motto „Alte Besen kehren gut“, begibt sich Aufsteiger TT Altburg in unveränderter Aufstellung in das Abenteuer Landesliga. Auch an der Reihenfolge innerhalb der Mannschaft hat sich nichts geändert, mit Jonas Dreher, Nicolai Jackstadt, Frederik Horn, Edvard Neisz, Simon Pfarre und Günter Dreher will man die Liga halten. Die Altburger müssen sich erstmals am 27. September bei Mitaufsteiger TSV Betzingen beweisen, der SSV Schönmünzach um Kapitän Maximilian Bill trifft am selben Tag auf den gastgebenden SV Leonberg/Eltingen.

Sieben in der Landesklasse

Gleich sieben Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald sind in der Landesklasse vertreten, darunter der letztjährige Dritte TTSV Baiersbronn/Klosterreichenbach sowie die Teams TV Calmbach II, TV Oberhaugstett und CVJM Grüntal, die auf den Plätzen vier bis sechs landeten. Die TTG Unterreichenbach/Dennjächt ist ebenfalls weiterhin dabei, hinzu gesellen sich die Aufsteiger SV Glatten und TTC Mühringen II.

 