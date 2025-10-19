Die deutschen Frauen sind bei der Tischtennis-Team-EM zum Rekordtitel gestürmt. Auch im Finale gegen Rumänien gab es ein 3:0. Bei den Deutschen dreht sich mittlerweile alles um eine Spielerin.
Zadar - Die Jubelschreie von Annett Kaufmann übertönten alles in der großen Sport- und Konzertarena von Zadar. Die deutschen Frauen haben den ersehnten Rekordsieg bei der Tischtennis-Team-EM in Kroatien geschafft. Mit 3:0 gewannen Kaufmann, Sabine Winter und Nina Mittelham das Finale gegen Rumänien. "Ich bin sehr dankbar für dieses Team", sagte Kaufmann danach. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen jetzt die alleinigen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn.