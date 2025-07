Die besten 20 baden-württembergischen Talente der Altersklassen Jugend 15 und 19 ermittelten am vergangenen Wochenende in Beilstein die Qualifikanten für die Top-Ranglistenturniere, die Mitte Juli in Reutlingen ausgetragen wird.

Bei den Mädchen 19 sorgte Luisa Schreiber für die wohl größte Überraschung des Turniertages. Während man eher die vier Spielerinnen, die bereits die 1 600er-Marke im TT-Ranking überschritten haben, auf der Rechnung hatte, überholte die 18-Jährige vom TTC Mühringen die Konkurrenz.

In Hochform

Als Gruppenzweite lief Luisa Schreiber in der Endrunde zu Hochform auf, gewann dabei unter anderem gegen die höher eingestuften Isabella Merz (TSG Eislingen) und Sarah Dürr (SpVgg Gröningen-Satteldorf). Den Ranglistensieg sicherte sich Schreiber mit einem 11:8, 15:13 und 11:9 über die ebenfalls starke Bezirkskameradin Sara Müller (TV Calmbach). Verdienter Lohn des „Traumtags“ waren 56 zusätzliche Punkte auf dem TTR-Konto und eine neue persönliche Bestmarke.

Lob von Frank Bolanz

„Diesmal hatte Luisa ihre Nerven im Griff und auch das Glück auf ihrer Seite“, sagte TTC-Betreuer Frank Bolanz, der damit auf die komplizierte Gemengelage in der Endrunde anspielte, als die gewonnenen Ballwechsel ausgezählt werden mussten, und sich Luisa Schreiber mit einer leicht besseren Bilanz vor den beiden punktgleichen Kontrahentinnen durchsetzte.

In der kommenden Saison wird die 18-Jährige, die hauptsächlich in ihrem Heimatverein TSV Nusplingen trainiert, weiter bei den Damen I des TTC Mühringen spielen, die den Aufstieg in die Verbandsoberliga realisierten. Ebenfalls in diesem Team spielt Jana Schüle, die in Beilstein den zehnten Platz belegte.

Weg führt souverän ins Finale

Sina Ranft bestätigte bei den Mädchen 15 ihren zweiten Platz in der Setzliste. Bis zum Endspiel gewann die 13-Jährige Mühringerin alle Spiele – vier in der Vorrunde, drei weitere in der Endrunde – recht souverän, auch im bezirksinternen Duell gegen die spätere Dritte Lilly Mae Wenselau (SSV Schönmünzach) behielt sie in vier Sätzen die Oberhand.

So lief’s gegen die Favoritin

Im Endspiel war für Sina Ranft gegen die topgesetzte Favoritin Cara Lehmann (TTC Renchen) beim 3:11, 9:11 und 8:11 allerdings kein Kraut gewachsen. „Sina trainiert drei Mal pro Woche in Mühringen, sie verbessert sich kontinuierlich“, attestierte Frank Bolanz. Zur neuen Saison geht Sina Ranft für die Mädchen des TSV Korntal an den Start, im Erwachsenenbereich hält sie bei den Verbandsliga-Frauen II weiterhin dem TTC Mühringen die Treue.

Len Müller trifft auf seinen Kumpel

In der Altersklasse Jugend 19 ließ der Topgesetzte Len Müller (TV Calmbach) in der Endrunde Federn, unter anderem gegen seinen Kumpel Jannis Würzberger (FC Külsheim) zog er diesmal den Kürzeren. Am Ende stand für den kommenden Bietigheimer Oberliga-Spieler Abschlussrang sieben.