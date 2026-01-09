Tischtennis-Damenbundesligist ESV Weil startet bei den Deutschen Pokalmeisterschaften.
Die Deutschen Pokalmeisterschaften nebst Final Four sind traditionell das erste große Jahres-Highlight im Mannschaftstischtennis der Damen. Am kommenden Wochenende ist es so weit. Das große Qualifikationsturnier wird am Samstag ausgetragen und am Sonntag dann das natürlich mit großer Spannung erwartete Final Four. Gespielt wird in der B2X Arena im oberbayrischen Kolbermoor. Man darf sich auf zwölf ambitionierte Teams und hochklassigen Tischtennissport freuen.