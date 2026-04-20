Tischtennis-Oberliga Damen: Ausklang mit Niederlage

1 Das Weiler Supertalent Enya Hu schloss die Saison ohne Niederlage ab. Foto: zVg/ESV Die Oberliga-Tischtennisspielerinnen des ESV Weil haben die Saison 2025/26 mit einer Niederlage beendet.







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Die Oberliga-Tischtennisspielerinnen des ESV Weil haben die Saison 2025/26 mit einer Niederlage beendet. Sie verloren am Samstag in der heimischen Sporthalle der Leopoldschule die Schlusspartie gegen den TSV Herrlingen mit 4:6. Am Ende belegte das ESV-Team im Oberliga-Zehnerfeld den sechsten Tabellenplatz (17:19-Punkte. Komplett hätten die Weilerinnen um den Titel und Aufstieg mitspielen können. Das war aber in der abgelaufenen Spielzeit zu selten der Fall. So bestritt Supertalent Enya Hu lediglich fünf Einzel und vier Doppelpartien. Hu wird wohl in der neuen Saison ins Weiler Bundesligateam aufrücken. Immerhin war gegen die Gäste aus Herrlingen die ältere Hu-Schwester Elina dabei. Sie gewann das Doppel mit Janine Ebner und ein Einzel. Die weiteren Weiler Siege verbuchten Janine Ebner und Mariia Osypenko.