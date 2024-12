Stark Paroli boten die Nusplinger Herren dem Tabellendritten Schönmünzach.

Landesliga Herren

Lesen Sie auch

TSV Nusplingen – SSV Schönmünzach 4:9. Trotz des Fehlens von Spitzenspieler Wolfgang Jagst wehrten sich die Heuberger nach Kräften und verpassten ein besseres Ergebnis nur knapp. Nach den Eingangsdoppeln lag Nusplingen 2:1 in Front und hätte sogar mit 3:0 führen können, doch Jörg Ritter/Hans Dieter Reiser verloren nach einer 2:0-Führung gegen Maximilian Bill/Sören Quass mit 12:14 im Entscheidungssatz. Im vorderen Paarkreuz gingen beide Spiele an die Nordschwarzwälder; Jonas Ritter glich aber zum 3:3 aus. Jörg Ritter verlor danach, ehe Hans Dieter Reiser das 4:4 besorgte. Das war es dann aber auch – die restlichen fünf Begegnungen gingen alle an die Gäste. Dennoch sind die Nusplinger mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Mit 12:8 Punkten wurden die Erwartungen sogar übertroffen; der vierte Rang ist nur einen Zähler entfernt. In der Rückrunde startet der TSV Ende Januar gegen den Vorletzten TB Metzingen, ehe es zum Schlusslicht nach Ottenbronn geht.

Landesklasse Herren

TG Schwenningen – TSV Nusplingen II 9:2. Erneut mit leeren Händen kehrte die Nusplinger Reserve aus Schwenningen zurück. Gerd Klaiber im vorderen Paarkreuz sowie das Doppel Gerd Klaiber/Axel Hauser holten die Zähler für den TSV, der damit die Vorrunde ohne Pluspunkte beendet. Trotzdem ist der Abstiegsrelegationsrang mit drei Punkten Rückstand noch in Sichtweite.

Bezirksliga

TSV Dormettingen – TTC Vöhringen 9:2. Einen hohen Heimerfolg feierte Dormettingen gegen Tabellenführer Vöhringen. Die Hausherren spielten wie aus einem Guss und nutzten die Gunst der Stunde. Damit beendet der TSV die Vorrunde mit 12:4 Punkten auf Rang zwei.

Bezirksklasse

TTV Zimmern – TSV Nusplingen IV 9:2. Erneut chancenlos war Nusplingen IV in Zimmern. Colin Mengis sowie ein Doppel holten die Ehrenpunkte für das Schlusslicht. In der Rückrunde will der TSV noch einige Zähler holen, wenngleich es mit dem Klassenerhalt schwierig wird.

Kreisliga A1

SV Rosenfeld – TTV Hardt II 9:0. Mit einem Kantersieg beendet Rosenfeld die Vorrunde. Mit 11:7 Zählern hat der SVR noch die Chance, in den Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang einzugreifen.

Kreisliga A2

TSV Endingen – TT Heuberg 9:6; TSV Endingen – TTC Spaichingen II 0:9. Endingen beendete den Doppelspieltag mit 2:2 Punkten und arbeitete sich auf einen Nichtabstiegsrang vor. Insbesondere der Sieg gegen den direkten Kontrahenten TT Heuberg war wichtig. Die einkalkulierte Pleite gegen den Tabellendritten aus Spaichingen fiel nicht ins Gewicht.

Kreisliga B3

SV Rosenfeld III – TTC Schiltach II 9:0. Schiltach trat zum Duell nicht an.