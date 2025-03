Die höherklassigen Tennisteam haben sich zuletzt eher abgemüht, als mit etwas Zählbarem belohnt.

Oberliga (Frauen) Schaffen es die Oberliga-Frauen des TTC Lützenhardt noch auf Platz acht, der den Gang in die Relegation bedeuten würde oder müssen sie am Ende gar absteigen? Gegen den TTV Burgstetten konnte erwartungsgemäß kein Schritt nach vorne getätigt werden.

Der Tabellenzweite war schlichtweg eine Nummer zu groß, wenngleich angesichts von elf Satzgewinnen das 1:9 deutlich zu hoch ausfiel. Nur Klara Misurak punktete zum Auftakt gegen Jutta Ernst, bei Nejla Yaman fehlte gegen Teodora-Gabriela Ciulica (12:14 im fünften Satz) nicht viel.

Landesliga (Frauen) Die TTG Unterreichenbach-Damen erkämpften sich in der Landesliga ein 7:7 gegen den zuletzt stark auftretenden TV Rottenburg rund um Neuzugang Denise Döttling.

Am vorderen Paarkreuz war der Gegner insgesamt zu stark, doch TTG-Nummer drei Elke Kusterer schaffte in der Schlussphase den „big point“, in dem sie Döttling die erste Saisonniederlage beibrachte (11:6, 11:7, 10:12, 4:11, 11:8). Brigitte Sommer und Gabriela Hegel machten mit ihren Erfolgen den Punktgewinn perfekt, der im Abstiegskampf noch von Bedeutung sein dürfte.

Verbandsliga (Männer) Aufsteiger TTC Mühringen lieferte sich beim SSV Ulm 1846 einen packenden Vier-Stunden-Krimi, der wieder einmal belegte, dass in dieser Spielklasse, mit Ausnahme des souveränen Spitzenreiters aus Bietigheim-Bissingen, jeder jeden schlagen kann.

Mit dem 8:8 verteidigten die Horber Vorstädter ihren starken zweiten Platz (18:10 Punkte). „Ein insgesamt gerechtes Unentschieden“, resümierte Frank Bolanz, der am hinteren Paarkreuz genauso wie Youngster Niclas Schurr einen wichtigen Zähler ergatterte.

„Leider verletzte sich Andrew Schönhaar in seinem ersten Einzel am Fuß, so dass er das zweite Einzel und das Schlussdoppel nur noch aus dem Stand spielen konnte“, haderte Bolanz. Spitzenspieler Attila Namesztovszki gewann beide Einzel, genauso wie Alex Moreno, die „sichere Bank“ des TTC am mittleren Paarkreuz. Wobei sich dieser nach Abwehr mehrerer Matchbälle gegen Tobias Münst mächtig strecken musste (8:11, 9:11, 13:11, 15:13, 12:10).

Ein Sonderlob zollte Bolanz dem 16-jährigen Silas Schurr: „Nach seiner langen Verletzungspause kommt er immer besser in Fahrt.“ Nach zwischenzeitlicher 7:5- und 8:6-Führung gewannen die Ulmer die letzten beiden Spiele, so dass die Punkte geteilt wurden.

Landesliga (Männer) In der Landesliga mühte sich Schlusslicht TTC Ottenbronn II gegen Aufsteiger TV Derendingen nach Kräften, dieser war aber mit seinem saudi-arabischen Neuzugang Yaser Alghamdi zu stark.

Achim Kappler rang dem gegnerischen Topspieler immerhin zwei Sätze ab, brachte die 2:0-Satzführung aber nicht ins Ziel. Hart umkämpft waren die ersten sechs Begegnungen, die allesamt über die lange Fünfsatzdistanz gingen und aus denen die Gastgeber ein starkes 3:3 holten.

Danach übernahmen jedoch die Tübinger Vorstädter das Kommando, nur Achim Kappler gelang noch die Ergebniskorrektur (3:1 gegen Amro Makki).