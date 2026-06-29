Tischtennis-Mühlbachpokal 2026: Doppelsieg des TTC Vöhringen

Der SV Bergfelden richtete 2026 den Tischtennis-Mühlbachpokal aus. Abteilungsleiter Frank Lehrbass war vor allem durch die große Anzahl der Jugendmannschaften sehr angetan.

Alle Spiele bei der Jugend, als auch bei den Erwachsenen wurden nur auf zwei Gewinnsätze ausgespielt, was bei den sommerlichen Temperaturen eine sehr weise Entscheidung war.

Jugend Mit einer bemerkenswerten Anzahl von zehn Zweiermannschaften im Alter von 11 bis 16 ging die Jugend an den Start. Gastgeber Bergfelden stellte hiervon 4 Teams. Gestartet wurde in zwei Leistungsklassen.

Die drei Erstplatzierten lieferten sich knappe und spannende Spiele. In Leistungsklasse 1 blieb Sigmarswangen 1 (Konstantin Rinker, Kaan Kartal) ungeschlagen und holte den Titel. Bergfelden 1 mit Rouven Faras und Jannik Bailer belegten den zweiten Platz.

Die weiteren Platzierungen: 3. Sigmarswangen 2, 4. Renfrizhausen/Mühlheim, 5. Bergfelden 2 In Leistungklasse 2 dominierte Bergfelden 3 mit David Kipp und Max Lehmann, gefolgt von Vöhringen (Lukas Junger, Jonas Bader). Weitere Platzierungen: 3. Renfrizhausen/Mühlheim, 4. Bergfelden, 5. Renfrizhausen/Mühlheim 3.

Erwachsene

Bei den Erwachsenen waren insgesamt neun Mannschaften in zzwei Leistungsklassen am Start. Es wurde in 3er-Teams gespielt, bis eine Mannschaft vier gewonnene Spiele vorweisen konnte.

Bei den Erwachsenen waren die Pokale ein wenig größer. Foto: Frank Lehrbass

Vöhringen 1 (Timo Hofmann, Mario Karrenber, Jürgen Michel) verteidigte in der Königsklasse den Wanderpokal, mussten aber gegen Renfrizhausen/Mühlheim 1 ins Schlussdoppel. Vöhringen 2 belegte den zweiten Platz mit Rainer Michel, Erwin Haid und Bernd Bührer. Weitere Plätze: 3. Renfrizhausen/Mühlheim, 4. Renfrizhausen/Mlh. 2. In Leistungsklasse 2 holte Vöhringen 3 ungeschlagen den Pokal (Peter Müller, Sandro Carfi, Remus Ungheanu). Bochingen (Michael Müller, Thomas Seimel, Ronald Blank) siegte überraschend gegen Bergfelden 1 und konnte sich Platz 2 sichern. Weitere Platzierungen: 3. Bergfelden 1, 4. Sigmarswangen und 5. Bergfelden 2.