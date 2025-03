Tischtennis: Len Müller vor großem Schritt

1 Len Müller spielt in der kommenden Saison für den Oberligisten TTC immoXone Bietigheim-Bissingen. Foto: Thomas Holzapfel

Mit seinen gerade einmal 14 Jahren hat Len Müller die Tischtennis-Karriere noch vor sich. Was der junge Altburger bislang erreicht hat, kann sich sehen lassen.









Link kopiert



Im Einzelsport kann er mit zahlreichen Topplatzierungen auf Verbands- und Bundesebene im U 15-Bereich aufwarten, in Reihen des Männer-Verbandsligisten TV Calmbach hatte er in dieser Saison großen Anteil am kurz bevorstehenden Klassenerhalt. Nun geht Len Müller den nächsten Schritt: Zur kommenden Saison heuert das starke Talent beim Oberligisten TTC immoXone Bietigheim-Bissingen an.