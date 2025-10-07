Tischtennis-Landesliga: Guter Auftakt des SV Eichsel in der Landesliga

1 Denis Liske überrascht im Duell mit Jana Kirner und siegt mit 3:0. Foto: zVg/Maximilian Henning In der Landesliga hat die Tischtennisabteilung des SV Eichsel einen guten Saisonstart hingelegt.







Die Tischtennisabteilung des SV Eichsel kann mit ihrem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Gegen den DJK Offenburg III hat der SVE in der Relegation im Mai noch mit 2:9 verloren. Zum Saisonstart revanchierten sich die Eichseler mit einem klaren 9:4-Erfolg gegen den Titelfavoriten aus Offenburg. Der Sieg war jedoch sicherlich auch einer ersatzgeschwächten Formation der Gäste geschuldet, dennoch war die Leistung beachtlich.