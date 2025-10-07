Tischtennis-Landesliga: Guter Auftakt des SV Eichsel in der Landesliga
Denis Liske überrascht im Duell mit Jana Kirner und siegt mit 3:0. Foto: zVg/Maximilian Henning

In der Landesliga hat die Tischtennisabteilung des SV Eichsel einen guten Saisonstart hingelegt.

Die Tischtennisabteilung des SV Eichsel kann mit ihrem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Gegen den DJK Offenburg III hat der SVE in der Relegation im Mai noch mit 2:9 verloren. Zum Saisonstart revanchierten sich die Eichseler mit einem klaren 9:4-Erfolg gegen den Titelfavoriten aus Offenburg. Der Sieg war jedoch sicherlich auch einer ersatzgeschwächten Formation der Gäste geschuldet, dennoch war die Leistung beachtlich.

 

Viele tolle Ballwechsel machten das Gemeindezentrum in Eichsel zum Hexenkessel. In den Anfangsdoppeln ging der SV Eichsel mit einer 2:1-Führung hervor, bevor es in die Einzelpartien ging. Eine große Überraschung gelang dabei dem SVEAkteur Denis Liske gegen Jana Kirner, der Zweitligaspielerin der Damenmannschaft vom DJK Offenburg. Diese besiegte Liske klar mit 3:0. Im vorderen und dem mittleren Paarkreuz trennte sich die Kontrahenten jeweils mit 1:1, bevor die Eichseler im hinteren Paarkreuz mit 2:0 den Vorsprung ausbauten.

Diese Führung blieb bis zum Ende ungefährdet und Alexander Höferlin besiegelte in einem Fünfsatzkrimi den 9:4-Sieg! Weiter geht es für den SV Eichsel am kommenden Wochenende auswärts gegen die FT Freiburg 1844 e.V. und die SG aus Renchtal weiter.

 