Tischtennis: Klaus Frey über die Zweitligarückkehr des SSV Schönmünzach

Die Tischtennis-Frauen des SSV Schönmünzach sind nach dem Abstieg direkt wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Vorstand Klaus Frey verrät, wie das gelungen ist.
Alles andere als ein Selbstläufer war der abermalige Titelgewinn der Tischtennisfrauen des SSV Schönmünzach in der Dritten Bundesliga, der am vergangenen Wochenende vor 100 Zuschauern in der Murgtalhalle unter Dach und Fach gebracht wurde. Nach 2024 steigt der SSV erneut in die Zweite Bundesliga auf. Die Erleichterung nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs stand Schönmünzachs Vorstand Klaus Frey ins Gesicht geschrieben. Wir haben mit ihm gesprochen.