Tischtennis: Julia Kaim und Antonia Bernhard belohnen sich

Baiersbronn und der SSV Schönmünzach standen am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Baden-Württembergischen Tischtennis-Meisterschaften der Damen und Herren.

„Mit dem SSV Schönmünzach hat der Tischtennissport bei uns seit vielen Jahren an großer Bedeutung gewonnen“, zeigte sich Bürgermeister Michael Ruf bei der Begrüßung zu den 30. Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Erwachsenen positiv angetan von der Arbeit des „beständig gut geführten“ Ski- und Sportvereins Schönmünzach, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

„Ich bin sehr zufrieden, wie die Tage abliefen“, meinte auch SSV-Vorstand Klaus Frey, „die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Erwachsenen fehlten uns noch in unserer Sammlung der durchgeführten Turniere.“ Sportlich hätte das Turnier voll und ganz seine Erwartungen erfüllt. „Es war hochklassiger Tischtennissport, den die Zuschauer zu sehen bekamen.“

So lief’s bei den Topfavoriten

Die Topfavoriten – Lea Lachenmayer vom ESV Weil bei den Frauen und Altmeister Torben Wosik (SC Staig) bei den Männern – holten sich verdientermaßen den Titel.

In den wenigen Fünfsatzpartien der Endrunde hatten die Lokalmatadorinnen des SSV Schönmünzach das bessere Ende nicht auf ihrer Seite: Abwehrspielerin Antonia Bernhard unterlag im Achtelfinale Minh-Thao Nguyen (SU Neckarsulm), Julia Kaim musste sich im Viertelfinale Chenhao Chen (TSV Korntal) geschlagen geben.

Aus Sicht des Gastgebers erzielte Landesliga-Spitzenspieler Fabian Frey einen Achtungserfolg, als einer der wenigen Ungesetzten schaffte er den Sprung ins Hauptfeld und durfte am zweiten Turniertag im Konzert der Besten mitmischen.

Erst im Achtelfinale war gegen Tien Nghia Phong (TTC immoXone Bietigheim-Bissingen), derzeit eines der größten Talente Deutschlands, Endstation.

Antonia Bernhard wurde im Mixed mit Andrew Schönhaar (SV Böblingen) gute Fünfte, genauso wie Julia Kaim und Partner Tim Schweizer von der SpVgg Gröningen-Satteldorf.

Gemeinsam klappt’s

Gemeinsam klappte es dann doch noch mit der Medaille für den SSV Schönmünzach: Dem seit Jahren eingespielten Drittliga-Doppel Julia Kaim/Antonia Bernhard gelang der Schritt ins Halbfinale, wo man dann erst Elisa Bao Chau Nguyen/Lea Lachenmayer (TTV Ettlingen/ESV Weil) gratulieren musste.

Das war der Paukenschlag

Für einen echten Paukenschlag sorgte die Salzstettenerin Milla Pardela im Trikot von Drittligist TSV Korntal. Die 15-jährige setzte sich in der Endrundengruppe in einem sehenswerten Angriffsduell in fünf Sätzen gegen Elisa Bao Chau Nguyen, 16-jähriges Mitglied des Bundeskaders und Titelverteidigerin bei den Damen, durch.

Trotz einer 2:1-Einzelbilanz in der Gruppe reichte es für Milla Pardela allerdings nicht zum Einzug ins Achtelfinale. In die Runde der letzten Acht schaffte es Milla Pardela hingegen im Doppel mit ihrer Herrenberger Partnerin Fatme El Haj Ibrahim, im Kampf um eine Medaille zogen die beiden aber gegen die Neckarsulmer Kombination Minh-Thao Nguyen/Kathrin Hessenthaler den Kürzeren.

Zu einem Schwarzwald-Duell kam es zwischen Milla Pardela (mit Justus Reihs vom TTC Mühringen) und Julia Kaim (mit Tim Schweizer) im Achtelfinale des Mixed-Wettbewerbs. Kaim/Schweizer gewannen in vier Sätzen und mussten sich im Viertelfinale erst nach großem Kampf den späteren Titelträgern Elisa Bao Chau Nguyen/Tien Nghia Phong geschlagen geben.

Mühringens Neuzugang Justus Reihs qualifizierte sich im Einzel – genauso wie Teamkollegin Hannah Sauter – für das Hauptfeld, beide mussten dann aber mit teilweise hauchdünnen Niederlagen mit Rang drei vorliebnehmen.