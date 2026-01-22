Tischtennis: Julia Kaim und Antonia Bernhard belohnen sich

Baiersbronn und der SSV Schönmünzach standen am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Baden-Württembergischen Tischtennis-Meisterschaften der Damen und Herren.
„Mit dem SSV Schönmünzach hat der Tischtennissport bei uns seit vielen Jahren an großer Bedeutung gewonnen“, zeigte sich Bürgermeister Michael Ruf bei der Begrüßung zu den 30. Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Erwachsenen positiv angetan von der Arbeit des „beständig gut geführten“ Ski- und Sportvereins Schönmünzach, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.